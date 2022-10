Champions League | Milan - Chelsea 0 - 2 | i ' Blues' sbancano San Siro tra le polemiche

AGI - La Juventus perde in casa del Maccabi Haifa e dice quasi certamente addio ad ogni speranza di qualificazione agli ottavi di. In Israele gli uomini di Max Allegri cadono malamente 2 - 0 sotto i colpi di un super Atzili : i bianconeri restano cosi' a 3 punti nel Gruppo H venendo raggiunti proprio dagli ...Notte fonda a San Siro. Il Milan perde contro il Chelsea per la seconda volta in una settimana, ma questa sconfitta matura in modo totalmente differente da quella di Stamford Bridge: sotto di un uomo ...Manchester City e Real Madrid sono le prime qualificate per gli ottavi di finale della Champions League. Nella quarta giornata disèutata oggi il City ha pareggiato con il Copenaghen e stacca il pass ...Nel Gruppo H (quello della Juventus e del Maccabi Haifa), il PSG si fa fermare sul pari dal Benfica anche al Parco dei Principi. Un 1-1 che manda entrambe le squadre in vetta al girone a quota 8 punti ...