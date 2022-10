Champions League | disfatta della Juventus contro il Maccabi Haifa Lapo Elkann resta senza parole e il suo tweet diventa virale

Altro k.o. per il Milan in. La squadra di Stefano Pioli cade in casa contro il Chelsea per 2 - 0 con i gol di Jorginho su rigore ...La moviola di Maccabi Haifa - Juventus e Milan - Chelsea. MACCABI - JUVE (Lahoz) Un paio di sbavature per l'esperto Mateu Lahoz. La più evidente al 67' quando Cornud con una spinta vigorosa stende ...Il 12 ottobre 2022 le gare valide per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League saranno trasmesse su Sky; Barcellona – Inter su Amazon Al centro della programmazione sul calcio in ...Stefano Pioli è intervenuto a Milan TV al termine di Milan-Chelsea, soffermandosi sui prossimi impegni di campionato e Champions League: “Assolutamente sì, vogliamo farlo subito a Zagabria. È chiaro ...