CHAMPIONS LEAGUE | BARCELLONA-INTER

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’affronterà ilal Camp Nou, in una sfida fondamentale per il futuro europeo dei nerazzurri. La squadra italiana se dovesse vincere conquisterebbe il passaggio del turno, invece se dovesse arrivare una larga sconfitta, il cammino si complicherebbe drasticamente. In Spagna, l’non vince dall’ottobre 2004, da allora un pareggio e sette sconfitte. La squadra allenata da Simone Inzaghi, che arriva dalla vittoria contro il Sassuolo grazie alla doppietta di Dzeko, è chiamata a porre fine a questo record negativo e vista la vittoria nella partita di andata, i nerazzurri sembrerebbero avere le qualità per fare punti al Camp Nou. Dall’altra parte, ilvuole vendicarsi del torto subito a San Siro, dopo che l’arbitro Vincic non ha concesso un calcio di rigore a causa di un fallo di mano in area. ...