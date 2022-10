Champions | Inter | sfida decisiva contro il Barcellona Napoli senza freni | altro successo contro l’Ajax a 1 | 57

La Gazzetta dello Sport

A Reggio Emilia l'batte il Sassuolo 2 - 1. Potrebbe essere la partita della svolta per la ... Evidentemente la vittoria incontro il Barcellona ha riportato autostima nel gruppo. Il ...Nel decalogo diffuso dal Barcellona a beneficio degli spettatori che stasera saranno allo stadio per la gara dicon l'c'è un passaggio che scatena la rabbia dei nerazzurri: 'L'... Champions, qui si rifà l'Italia: ecco cosa aspettarci dalle nostre quattro Domani al Camp Nou si preannuncia un clima infernale per l'Inter. La squadra di Xavi è obbligata a vincere contro i nerazzurri ...Martedì 12 ottobre alle ore 21 italiane, lo Spotify Camp Nou ospiterà la sfida tra Barcellona ed Inter, valida per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Questa partita ...