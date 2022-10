Caro carburanti | nuovo allarme | ecco cosa accadrà senza la proroga del taglio delle accise

(Di martedì 11 ottobre 2022), scatta un. «Sulla base dei listini alla pompa attuali,unadelallea partire dall’1 novembre la benzina in modalità self arriverebbe a costare circa 2 euro al litro, mentre il gasolio volerebbe a 2,145 euro al litro, scatenando effetti a catena per famiglie, imprese ed economia». Lo dichiara il Codacons, ricordando che il prossimo 31 ottobre scadrà laal, disposta dal Governo., l’del Codacons «I prezzi deihanno ripreso la corsa al rialzo, una situazione pericolosissima perché getta benzina sul fuoco dell’inflazione e aggrava la spesa degli ...

E in effetti, è ormai certa la conferma degli interventi per mitigare il- pieno nel Decreto ... LE PREOCCUPAZIONI 'I prezzi deihanno ripreso la corsa al rialzo, una situazione ...Per la distribuzione alimentare, per i bar e i ristoranti, per gli alberghi, i costi energetici sono aumentati vertiginosamente e ilcolpisce duramente tutta la filiera del trasporto. ...Ancora un giro di aumenti sulla rete carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 10 ottobre, il prez ...Nuovi rincari dei listini dei carburanti alla pompa, con la benzina che sale a 1,691 euro al litro in modalità self e il gasolio vola a 1,840 euro al litro - con un aumento per il diesel ...