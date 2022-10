LA NOTIZIA

Parliamo delormai dall'inizio dell'anno. Stiamo arrivando alla fine di questo 2022 tormentato dalla guerra tra Russia e Ucraina, dagli strascichi di una pandemia mondiale, dalbenzina e ...Se lo skipass costa, di certo non va meglio per le camere di hotel. Ad esempio, per una ... Il punto è che se le persone, già affossate dai rincari di bollette,e spesa, per sostenere i ... Caro carburante, nuovi rialzi sul prezzo di benzina e diesel: i motivi dell'impennata dei costi TREVISO - I costi per la coltivazione del radicchio sono aumentati del 20%, tra le irrigazioni aggiuntive a causa della siccità, il caro-carburante, le maxi-bollette e i rincari ...Con la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione, i prezzi sono tornati ad aumentare. Il diesel ha superato l'1,8 ...