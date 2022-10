Caro bollette | venerdì la manifestazione | adesione dell’Amministrazione

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo l’incontro diin Prefettura, stamane nuovo vertice a Palazzo di Città per affrontare la tematica che attanaglia il settore a seguito del. Presenti il sindaco di Avellino, Gianluca Festa; il vice Laura Nargi e il presidente della Confcommercio, Oreste La Stella che hanno incontrato una delegazione di commercianti. E’ stata raggiunta l’intesa di indire unaper14 ottobre per sensibilizzare la cittadinanza ma soprattutto dare sostegno al grido degli esercenti irpini. “E’ un momento particolarmente difficile per i commercianti – ammette il sindaco – Noi come amministrazione abbiamo intenzione di sostenerli in ogni modo possibile. Da qui l’invito cittadinanza a partecipare alladi ...

Il Fatto Quotidiano

...in rosso con il- energia, una pattuglia ben nutrita che copre oltre l'80% degli addetti. Nell'acqua si supera il 50% del campione, nella metallurgia va solo un poco meglio con il 42%....Piste da sci in Trentino, ilenergia preoccupa i lavoratori Ilenergia preoccupa anche le piste da sci. In montagna le previsioni del costo dellestanno già facendo impazzire i lavoratori, alle prese con i conti per capire di quanto potrebbe essere ... Caro bollette, il popolo italiano dovrebbe riappropriarsi dei settori energetici di luce e gas Il caro bollette, di cui oramai si sente parlare quotidianamente, non è un racconto stucchevole per addetti ai lavori né la solita lagna di qualche imprenditore che attende a ragione un briciolo di ...Con l'aumento di gas ed elettricità, margini negativi per l'8,2% delle industrie. Ma in alcuni comparti si supera la metà ...