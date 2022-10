(Di martedì 11 ottobre 2022) A lei la Regina Elisabetta perdonava tutto, anche che i topi rosicchiassero i suoi abiti mal custoditi,liberonelle stanze private dele la sua influenza era enorme. Ma da un giorno con l’altro il suo potere si è sgretolato ele ha dato il benservito licenziandola su due piedi. Stiamo parlando di Angela Kelly, la sarta di Sua Maestà. Il nuovo Re non l’ha mai sopportata e approfittando del taglio deidel personale, se ne è liberato definitivamente e nel più brutale dei modi. E intanto prepara la sua cerimonia di incoronazione alleggerendo i. Chi è Angela Kelly Angela Kelly, ex pilota della Women’s Royal Army Corps e poi sarta personale, era ladi fiducia della Regina e si occupava molto di più dello stile della Sovrana. Del ...

Angela Kelly Re, come ha cambiato la cerimonia di incoronazione. Dunque, anche per la sua incoronazione Re ha in progetto una cerimonia ben più snella ed economica di quelle tradizionali. Carlo silura l'unica donna che aveva accesso al Palazzo e taglia i costi dell'incoronazione