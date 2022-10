Carceri | un agente aggredito e ferito da un detenuto a Rebibbia La denuncia del Sappe

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ancora violenza all’interno delle. Un poliziottoda un, a Roma. Are «l’ennesima giornata di sangue e violenza in un carcere del Lazio» è Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria., ladel«Quel che è accaduto nella Casa di reclusione di– dice – testimonia una volta di più l’ingovernabilità delleregionali e la strafottenza e l’arroganza di una parte di popolazione detenuta violenza, che anche in carcere continua a delinquere, ad alterare l’ordine e la sicurezza, evidentemente certa dell’impunità. E’ successo che un ...