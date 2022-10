Carburanti - Prosegue l' ondata di rialzi | il diesel supera gli 1 | 8 euro al litro

(Di martedì 11 ottobre 2022) "Nuovadisui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, nonostante la battuta d'arresto delle quotazioni dei prodotti raffinati". E' quanto scrive Staffetta Quotidiana nella sua rilevazione giornaliera sull'andamento dei, facendo presente come, questa mattina, Eni abbia aumentato di due centesimi ali prezzi consigliati del gasolio e Q8 di 4 centesimi. Per IP l'aumento è di 3 centesimi sia per la benzina che per il, mentre Tamoil ha alzato, rispettivamente, di 2 e 7 centesimi. Le medie. Quanto alle medie dei prezzi comunicati ieri mattina dai gestori di circa 15 mila impianti all'Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico, la benzina self service  è offerta a 1,689(+2 millesimi) e il ...

RaiNews

anche oggi in Francia lo sciopero in alcune raffinerie di TotalEnergies ed Esso. Lo ha reso ... La mobilitazione, che richiede un aumento dei salari, ha portato ad una penuria diin ...... che coinvolge pi√Ļ di 4mila persone "Riva ". Nonostante le tante difficolt√† di questi ultimi anni, come la siccit√†, l'aumento dei costi dell'energia e dei, l'agricoltura ha ... Carburanti, continua la discesa dei prezzi, benzina in self a 1,652 euro al litro Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, i prezzi medi della benzina si aggirano intorno agli 1,69 euro, mentre il gasolio √® sugli 1,835 euro ...Invece di pulire la citt√† dall'immondizia, sfruttavano il turno di notte per svuotare il serbatoio dei furgoncini dell'Ama, rivendendo poi centinaia di litri di gasolio ai privati.