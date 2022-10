Capi Spedizione | ritorno alle rovine di Arnak

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Uno dei giochi di punta localizzati in Itala per la Cranio Creations è, a mio parere, “LePerdute di“. Si posiziona decisamente nella mia Top Ten personale dei giochi preferiti. Quindi, dico subito che sono super felice di questa espansione. Quando apprezzo particolarmente un gioco, non mi dispiace poterlo variare o implementare non eccessivamente. Infatti, “” farà proprio questo!– Ambientazione & Ispirazioneè un’isola disabitata situata su una porzione di mare ancora non mappata, meta di numerosi esploratori alla ricerca di storie, segreti ed artefatti unici.Ne “Le” vestivamo i panni di un ignoto gruppo di avventurieri. Grazie a ...