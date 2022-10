Caos traffico | il gruppo Pd | “Possibile che a Benevento sia sempre colpa di qualcun altro?”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Con cinque cantieri aperti simultaneamente in città, il pianoè andato completamente in tilt, con lunghe ed interminabili code in più punti del capoluogo. Succede quando a farla da padroni sono la mancata programmazione, disorganizzazione e poca informazione. In passato, d’nde, era bastata l’apertura di singoli e isolati cantieri a creare problemi enormi”. Così in una nota stampa ildel Partito Democratico al Comune di(in foto la capoFloriana Fioretti).“Non ce ne voglia l’assessore competente – proseguono i consiglieri Pd – ma leggere ancora di appelli alla collaborazione dei cittadini fa cascare le braccia. Non perché non vadano fatti, attenzione ma perché non può risolversi tutto così: una Città non si amministra solo con la “moral ...