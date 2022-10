Caos nelle scuole di Roma | mancano 800 insegnanti | niente lezioni di matematica e inglese per gli studenti

(Di martedì 11 ottobre 2022)“orfane” di. I dati nella Capitale sono allarmanti,negli istituti scolastici ben 800, soprattutto di, fisica, scienze e. Ad approfondire il problema è stato Il Messaggero che ha accertato che il 30 % dellene non haall’appello centinaia di professori e in particolar modo sembrano mancare glidi sostegno. Il rischio che il problema si protragga “C’è il rischio che il problema non sia risolto neanche a novembre” ha dichiarato Mario Rusconi, presidente dell’associazione presidi del Lazio. Il mese prossimo sono previste le nuove assegnazioni da parte dell’ufficio scolastico regionale, ma anche questo ...

Queste ricchezze finiscono però per restare bloccate - e inutilizzate -casse della Banca ... Questa situazione di'non permette opportunità di crescita economica e privata' pur a fronte di ...Ancorasupplenzescuole italiane. In diversi parti del Paese l'algoritmo continua a produrre disagi. Solo a Roma mancano 800 insegnanti di matematica, fisica, scienze e inglese. Per non parlare ...L’algoritmo sbagliato ha fatto saltare la graduatoria È stato anche constatato che l’algoritmo utilizzato per stilare la graduatoria nelle scuole non era corretto ... Insomma sembra che le scuole di ...Ancora caos supplenze nelle scuole italiane. In diversi parti del Paese l'algoritmo continua a produrre disagi. Solo a Roma mancano 800 insegnanti di matematica, fisica, scienze e inglese. Per non par ...