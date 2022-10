Calciomercato Napoli – Pedullà | “Il piano rinnovi degli azzurri” | VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Alfredoha fatto il punto suldel. Obiettivo della società è rinnovare i contratti dei suoi punti fermi. Due su tutti, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Ecco, in questo, le ultime notizie sugli...

NapoliToday

Allenamento deliniziato poco dopo le 11:30. Squadra che ha lavorato tra attivazione e torello nella prima fase. Presente Osimhen, oramai pienamente recuperato. Assente, invece, Rrahmani che ...Anche a Cremona nonostante le fatiche di Champions e nonostante una Cremonese che continua a dare filo da torcere a tutti, ilha fatto la partita dal 1º al 90º e grazie ai subentrati ... Calciomercato Napoli - Dal Brasile: "L'Atletico Mineiro continua a sognare Juan Jesus" Variazioni tattiche in corsa con il passaggio al 4-2-3-1 e una gestione meticolosa delle cinque sostituzioni. La media attuale del suo Napoli non lascia dubbi: sarà superata quota 100 reti ...NAPOLI - Fu così che un giorno, parlando con se stesso, Giovanni Pablo Simeone Baldini, parlando con se stesso, ripetè ad alta voce: «Io sentivo di dover venir qui. C’era qualcosa dentro di me che mi ...