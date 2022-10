Calciomercato Milan | rinnovo di Leao incerto | pronta l’offerta da 150 milioni!

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un risveglio amaro per i tifosi rossoneri, i quali, pur felici ed entusiasti per la situazione di classifica ottimale della squadra ed il gioco espresso dalla stessa, devono far fronte all’ennesima situazione “scomoda” rigurdante uncontrattuale. Infatti, dopo i casi di Donnarumma, Kessie e Chalanoglu, che ricordiamo essere andati via a parametro zero rispettivamente a PSG, Barcellona ed Inter, ilsi ritrova a dover gestire anche la situazione, con il contratto del portoghese in scadenza nel 2024. PSGCome riportato da TuttoSport questa mattina, i rossoneri sarebbero pronti ad offrire un contratto da 4.5 milioni di parte fissa più bonus, più del triplo che il giocatore percepisce al momento, ossia 1.5 milioni. La grande distanza tra le parti la crea però la ...

