Calciomercato Milan – Leao non rinnova | in estate può andare al PSG

La squadra di Massimiliano Allegri non sta andando bene ma lo stesso non si può dire per Milik, che prima della partita contro il, in cui non è riuscito ad andare a segno, viaggiava ad una ...... secondo i voti degli inviati di.com . PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Sassuolo - Inter (Bedogni + Guarro)- Juventus (...Milan-Chelsea delle 21, invece ... alle 21 di oggi si vedrà su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Psg-Benfica, sempre nella prima serata, sarà disponibile su Sky Sport 255. Del gruppo F, invece, Celtic ...Mentre in Serie A stanno crescendo alcuni grandi allenatori di domani, Allegri si trova alle prese con una squadra slabbrata, demotivata, senza un senso. I club intanto si fanno i conti in tasca e alc ...