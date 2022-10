Calciomercato Milan | interessa un centrocampista del Chelsea | la situazione

(Di martedì 11 ottobre 2022) Al club rossoneroun giocatore dei Blues: Maldini e Massara sarebbero già al lavoro con il club inglese Ilè fortementeto ad un giocatore del. Le doppia sfida di Champions League tra le due squadre (la seconda si giocherà questa sera) potrebbe essere l’occasione buona per parlare anche di mercato. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il club rossonero avrebbe chiesto informazioni per Ruben Loftus-Cheek, giocatore nel mirino di Massara e Maldini da diverso tempo. Non è escluso però che nei colloqui tra le due società si sia parlato (o si parlerà) di un possibile trasferimento di Rafa Leao in Inghilterra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tra i club interessati c'è il, che ha ottimi rapporti con il Chelsea, che perso Kessie cerca un profilo con le sue caratteristiche sul mercato . In occasione della sfida di andata di settimana ...Juve e, l'irruzione del Liverpool è una sentenza definitiva: l'ultima indiscrezione che trapela dall'Inghilterra. Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell'apertura ufficiale ...Come ogni martedì sera torna Cose di Calcio su Cusano Italia Tv per parlare di quello che è successo in questo fine settimana ...L'esterno algerino, attualmente svincolato, ha incontrato i due ex compagni davanti a un hotel cittadino alla vigilia di Chelsea-Milan, per poi postare una foto della maglia dei Blues donatagli dal ce ...