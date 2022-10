Calciomercato | Chelsea Barça e Psg su Kanté | ma il francese vuole restare

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il 31enne centrocampista è in scadenza di contratto, ma spera nel rinnovo con i blues BARCELLONA (SPAGNA) - Barcellona e Psg su N'Golo. Secondo la stampa spagnola (in particolare per el ...

Calciomercato.com

Per Le10Sport, il Psg si starebbe già muovendo, ma il sito francese aggiunge un particolare importante: la speranza di Kanté sarebbe quella di rinnovare il contratto e rimanere al, ma il club ...(3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus - Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter. Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Chelsea, dalla Spagna un'alternativa a Pellegrini | Mercato | Calciomercato.com Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Chelsea per il match di stasera: MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, ...Milan, tabù Premier: 1 vittoria nelle ultime 11. E il Chelsea ha l'incubo Italia. Ecco come si prepara Stefano Pioli ...