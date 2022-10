Calcio | Verona Ufficiale | esonerato Cioffi

Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del, fatale gli è stata la sconfitta di Salerno. L'ufficialità da parte della società è arrivata oggi. Si attende di conoscere a chi la società gialloblù affiderà la conduzione tecnica della ...L'Hellas ha ufficializzato il divorzio con il tecnico toscano- Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del. Dopo la sconfitta di domenica per 2 - 1 contro la Salernitana, maturata nei minuti di recupero, l'Hellas ha deciso di esonerare il 47enne allenatore toscano, ingaggiato la scorsa estate per ...Il Verona ha esonerato Gabriele Cioffi. Al suo posto uno tra Diego Lopez e Andreazzoli. Sono già 4 gli allenatori esonerati in Serie A dopo 9 giornate di campionato.Ufficiale l'esonero di Cioffi da allenatore del Verona. Il tecnico ex Udinese è stato sollevato dall'incarico dopo aver collezionato appena 5 punti in nove partite ed essere stato eliminato al primo t ...