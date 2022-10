Calcio | Napoli | lesione del tendine dell' adduttore lungo della coscia sinistra per Rrahmani

CalcioNapoli24

Ci sono cento milioni di buoni motivi per porre drasticamente ildinnanzi ad uno specchio e verificare quanto e come, in appena trentaquattro giorni, la sua immagine si sia meravigliosamente "deformata", dilatando in ampiezza una credibilità già percepita ma ...E' arrivato il responso dell'infortunio patito da Amir Rrahmani poco dopo l'80' di Cremonese -, la scorsa domenica 9 ottobre nella sfida dello stadio "Giovanni ZIni" poi vinta 4 - 1 dalla campagine di Luciano Spalletti ... La tesi sconcertante per sminuire il Napoli Napoli, 11 ott. – (Adnkronos) – Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore del Napoli Amir Rrahmani, infortunatosi domenica nel match con la Cremonese “hanno evidenziato la lesione de ...E' arrivato il responso dell'infortunio patito da Amir Rrahmani poco dopo l'80' di Cremonese-Napoli, la scorsa domenica 9 ottobre nella sfida dello stadio "Giovanni ZIni" poi vinta 4-1 dalla campagine ...