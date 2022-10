Calcio | Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal | arriva l’ufficialità

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022)Deè il: ora è ufficiale. A dare l'annuncio il club estense con una nota sul proprio sito. "S.P.A.L. comunica di aver affidato aDel'incarico diprima squadra. Iltecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024". Al 39enne romano il compito di risollevare la squadra emiliana, 11esima in Serie B, con due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle prime otto giornate. (Adnkronos) (foto@-Facebook)