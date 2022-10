Calcio | Champions League | i risultati di martedì 11 ottobre Juventus e Milan vanno ko

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si sono concluse da poco le partite del quarto turno della fase a gironi della2022-2023, in questo11. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei raggruppamenti coinvolti, in attesa dei match di domani. Gruppo E (-Chelsea e Salisburgo-Dinamo Zagabria) I rossoneri a San Siro cadono 0-2, sotto i colpi degli inglesi, che passano ao grazie al gol di Jorginho su rigore (con Tomori espulso per fallo da ultimo uomo) e Aubameyang. Nell’altro match del raggruppamento il Salisburgo non ne approfitta impattando 1-1 contro la Dinamo Zagabria. Gruppo F (Shakhtar Donetsk-Real Madrid e Celtic-Lipsia) I campioni d’Europa la aggiustano nel finale, grazie a Rudiger, dopo essere stati sotto 1-0 per tutto il secondo tempo. Vince 0-2 in trasferta invece il ...