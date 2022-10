(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare ilitaliano è ancora tanto e laA certamente non si tirerà indietro”. Così Lorenzo, presidente della LegaA, al termine del Consiglio federale di oggi. “Ringrazio il Presidente Gravina perché sullesi sta andando verso la direzione chiesta dallaA, ossia l'allineamento del sistema italiano alleUefa. Il nuovo documento proposto dalla Figc, che ha anche tolto l'indice di liquidità come criterio di ammissione, è un'ottima base su cui lavoreremo tutti insieme nelle prossime settimane, nel comune intento di rendere il sistema più sano e sostenibile sotto il profilo economico-finanziario" "Per quanto riguarda le ...

Il Sannio Quotidiano

... ha siglato, oltre alla meta non trasformata, unda tre (normalmente un piazzato e in rari ... Piram; Taratufolo,, Fedi, Brancoli; Isozio, Properzi; Lampugnale, Freschi, Tori; Bradac, ...2022 - 2023 Serie C femminile Girone A Tabellino partita Orobica Bergamo - Pontedera ... Foti, De Vecchis, Visani, Lo Vecchio (17' Troiano), Ivanova D., Petrova (63' Ivanova Y.),(78' ... Calcio: Casini, ‘bene su licenze nazionali, la Serie A vuole le riforme’ Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare il calcio italiano è ancora tanto e la Serie A certamente non si tirerà indietro . Così Lorenzo Casini, presidente ...Di seguito il comunicato della Lega Serie A al termine del Consiglio federale: “Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare il calcio italiano è ancora tanto e la Serie A certamente non si ...