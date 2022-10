Buoni benzina | la truffa spopola su WhatsApp | ecco a cosa stare attenti

Leggi su chenews

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nelle ultime settimane,è stato terreno di tantissime truffe. Unain particolare che stando riguarda i. Scopriamo insieme come difenderci. Per gli utentisono settimane non semplici. La nota applicazione, infatti, è stata al centro di varie truffe. Come ben sappiamo, tale scenario non deve sorprendere dato che i criminali agiscono soprattutto in rete.che ha portato i tentativi a salire sempre di più di numero. Fonte foto: Adobe StockLe evoluzioni tecnologiche hanno portato uno scenario molto scivoloso per gli utenti. In qualsiasi momento ci possono essere delle truffe. I criminali, a tal proposito, giocano molto sui bisogni attuali. In questo caso, l’oggetto protagonista sono dei ...