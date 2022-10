' Budget Cap' | Red Bull e Aston Martin hanno sforato Ma il Mondiale di Verstappen è salvo

Prima la conquista del Mondiale da parte di Max Verstappen , poi la conferma dello sforamento (anche se lieve) del "" da parte della Red Bull. E ancora non è stata decisa nessuna sanzione per la scuderia austriaca con sede a Milton Keynes che però non rischia pesanti ripercussioni sul Mondiale . La ...La comunicazione della Fia in merito alle infrazioni al regolamento finanziario , emessa lunedì pomeriggio, ha dato ufficialità a quelle che erano indiscrezioni in merito a Red Bull e Aston Martin. ...Nel pomeriggio di ieri la FIA ha pubblicato la documentazione in merito all'analisi del rispetto del budget cap 2021 da parte dei team di Formula 1. Otto su dieci sono considerati in regola, mentre As ...Il pallone si sgonfia, tanto rumore per nulla. Ieri alle 17, dopo aver rinviato due volte una data già esageratamente tardiva, la FIA ha messo sul tavolo il report completo della ...