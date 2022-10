Branco | «Non esistono più gli specialisti delle punizioni | colpa dei fisioterapisti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 ottobre 2022) Fumatore, iperteso, diabetico, 130 chili, febbre a 39, 69 di saturazione e 8/5 di pressione. Il 16 marzo 2021, Cláudio Ibrahim Vaz Leal, per tutti semplicemente, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Barra da Tijuca. È stato trasferito in un centro più complesso a Copacabana in prognosi riservata. Aveva il Covid, una grave polmonite bilaterale e vari scompensi. “Quando mi hanno caricato in ambulanza ero molto spaventato. Pensavo che non sarei tornato più a casa mia, né avrei rivisto i miei figli”. Il ricovero è durato 18 giorni. “E’ stato l’avversario più duro che abbia mai affrontato in vita mia”. L’ex terzino sinistro brasiliano, quello che spaventava tutti con le cannonate di sinistro su punizione, campione del mondo a Usa 1994, in una lunga intervista a La Nacion parla anche del grande avversario, unaprime domande di ogni ...