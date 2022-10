Braccio di ferro nel centrodestra per la presidenza del Senato

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per Palazzo Madama La Russa avanti, ma la Lega non molla. Ronzulli verso il Turismo. Il Cavaliere furioso: «Giorgia crede che sia rimbambito?»

Quella dell'Ucraina contro la Russia è una guerra su più dimensioni. C'è quella campale, che vede gli eserciti di Kiev e Mosca fronteggiarsi; c'è quella diplomatica, con il braccio di ferro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin di fronte alla comunità internazionale; infine, c'è quella di intelligence, una partita sottobanco che si combatte anche fuori [...] Il Cavaliere arriverà nella capitale nel pomeriggio in vista del vertice di domani con Meloni e Salvini prima dell'avvio dei lavori parlamentari. Si stringono i tempi. Tra oggi e domani si terrà il vertice dei leader per sciogliere i tanti nodi ancora intricati e permettere poi a Giorgia Meloni di definire la sua squadra di governo.