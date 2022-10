Borsa | Europa conferma rossa con paura recessione | Milano - 1 | 3%

la Repubblica

InMilano resta la peggiore con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,3% (20.600 punti). Lo spread tra Btp e Bund viaggia a ridosso dei 240 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,...... aumentando di 15 volte l'attuale produzione" per diventare la piu' grande fabbrica d'per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni. Ale 11 - 10 - 22 12:48:01 (... Le Borse di oggi, 10 ottobre. Listini deboli, ma l'Europa riduce le perdite con l'apertura tedesca sull'energia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - A meta' seduta prosegue in calo la giornata delle Borse europee, che si risollevano comunque dai ...(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Listini europei sempre in rosso al giro di boa di metà seduta. A mettere un freno l'incubo recessione e i timori di un'ulteriore stretta da parte della banche centrali mentre ...