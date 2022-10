Bonus Psicologico | il 60% dei richiedenti ha meno di 35 anni

Leggi su 361magazine

Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Health Mental Day -Giornata mondiale della salute mentale – con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale. La Giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health – Federazione Mondiale della Salute Mentale – e supportata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Il tema della Giornata 2022 è "Make mental health & well-being for all a global priority" ("Rendi la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale"). In base ai dati disponibili l'OMS stima che nel 2019, prima della pandemia da Covid-19, una persona su otto nel mondo convivesse con un disturbo ...