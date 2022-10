Bonus 200 euro in busta paga a ottobre | a chi spetta | istruzioni Inps

I lavoratori, spiega la nota Inps, dovranno preventivamente presentare al datore una dichiarazione in cui indicheranno: - di non aver già beneficiato deleuro - di essere stati destinatari, ...Fino al 30 novembre attiva sul sito dell'Inps la procedura per richiedere il. Ne parla l'economista Gianni Lepre. sat/gtr SponsorSi allarga la platea dei beneficiari del bonus 200 euro. Istruzioni Inps per l'estensione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal «Decreto ...Ci siamo quasi. Da novembre alcune categorie inizieranno a ricevere il Bonus 150 euro. Si tratta di un’indennità una tantum introdotta dal governo Draghi… Leggi ...