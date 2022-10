Bonus 200 | dipendenti sul piede di guerra | la svolta arriva a fine mese

(Di martedì 11 ottobre 2022) Iitaliani hanno atteso a lungo, ma pare che entro ladi questoavranno una notizia finalmente positiva e meritata Già dalla scorsa estate è attivo il Decreto Aiuti. Ovvero il contributo dello Stato italiano, per dare una mano ai contribuenti per il caro vita e l’inflazione, con unnon altissimo L'articolo proviene da Inews24.it.

11/10/2022 - A partire dalla terza settimana di ottobre, Inarcassa provvederà ad accreditare la prima tranche di pagamenti deidieuro e di 150 euro previsti dai Decreti Aiuti, rispettando il criterio cronologico di arrivo. Al momento, la Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti sta ...In due anni siamo già parte di più dicollaborazioni internazionali che riguardano questi ... la nuova serie tratta da Il Signore degli Anelli Un nuovoda 150 euro è in arrivo per aiutare ...I dipendenti italiani hanno atteso a lungo, ma pare che entro la fine di questo mese avranno una notizia finalmente positiva e meritata Già dalla scorsa estate è attivo il Decreto Aiuti. Ovvero il ...Ci sono lavoratori dipendenti che con la busta paga di ottobre riceveranno un bonus una tantum del valore di 200 euro, in aggiunta all’indennità di 150 ...