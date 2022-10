Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti martedì 11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di112022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 8.873 nuovi, 12, 7.434, 30 ricoverati in terapia intensiva, 627 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 1.427 in più gli attualmente positivi per un totale di 64.799. SportFace.

quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è ancora la Lombardia con 2.229 contagi, seguita da Emilia Romagna (+2.194), Lazio (+1.781). Nuona impennata dei contagi in tutta la regione, con quasi 65mila persone in isolamento. Sotto i riflettori c'è ancora il Vicentino, mentre i ricoveri risultano in forte aumento. Nuova impennata di casi Covid in Veneto. Sono 8.873 i nuovi casi di positività al virus registrati nelle ultime 24 ore per un totale dei contagi a 2.334.613. Il bollettino regionale segnala 12 vittime.