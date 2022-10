Bollettino Covid di martedì 11 ottobre | 66mila casi e 80 morti | quasi 300 ricoverati in più in un giorno

in Italia , ildi martedì 11 ottobre 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 65.925 su 333.204 tamponi (ieri erano stati 15.089 su 83....Giulia su un totale di 9.538 test e tamponi sonos tate riscontrate 1.947 positività al19. ... Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nelquotidiano. martedì 11 ...Covid in Italia, il bollettino di martedì 11 ottobre 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 65.925 su 333.204 tamponi (ieri ...SICILIA – Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia anche per la giornata di oggi, martedì 11 ottobre, da parte del Ministero della Salute. Stando agli ultimi aggiornamenti, ...