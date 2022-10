Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti martedì 11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di112022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 3.839 nuovi, 6, 3.542 tamponi molecolari, 11 ricoverati in terapia intensiva, 283 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

È quanto risulta dal bollettino della Regione. Dieci i ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a domenica. Calano i pazienti in area medica: nove in meno di ieri: ora sono ...Secondo i dati del bollettino della Regione, negli ospedali sono 10 i ricoveri nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); calo, invece in degenza con 281 posti letto occupati ( - 9 ...Il bollettino della Regione Campania sulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di martedì 11 ottobre 2022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del ...