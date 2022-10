Bollette | niente distacco | l’aiuto per chi diventa moroso

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dal nuovo esecutivo, in arrivo una protezione che garantisce daldelle utenze domestiche in caso di inadempienza. Ecco come Nonostante lo status di governo dimissionario, quello di Mario Draghi appare un esecutivo che per le note circostanze opera oltre il disbrigo degli affari correnti. L’approvazione prima del Decreto Aiuti bis, poi dell’ultimo Aiuti ter, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Orizzonte Scuola

...alle, l'ho mandata a Letta, gli ho detto: 'lavoriamoci insieme', e nessuno lo ha mai più sentito. Quindi sono sempre espedienti retorici che nascondono il nulla. Non sta succedendo, ...Nessuno paga lae la scuola resta al buio. Gli studenti non possono svolgere le attività didattiche da circa 10 giorni. Succede a Barcellona Pozzo di Gotto e la scuola è la primaria di via Ettore Maiorana, ... Niente scuola da 10 giorni: nessuno ha pagato le bollette dell’energia elettrica Il leader di Azione, in un'intervista al Corriere della Sera, replica a Enrico Letta che ha proposto un'opposizione unitaria al nuovo governo. "Proposta falsa. Sono divisi su tutto, metà partito è già ...VALDILANA – «La bolletta dell’energia elettrica della mia azienda in un anno è arrivata a 84.900 euro. Mi dite come si riesce ad andare avanti». Lo sfogo è di Franco Foglia Parrucin, ex assessore e c ...