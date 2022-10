ilmessaggero.it

Mentre Giorgia Meloni prende la parola, via di Campo Marzio, da cui si accede'Auletta dei ... 'Lavoreremo - spiega - per procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia, come il caro, ...Che avranno, come si è visto già in campagna elettorale, pochissimi scrupoli e remore ad agitare le folle, contro la guerra, contro le, contro i rincari. Se il Pd si "unirà", sia pure'... Bollette, all'Italia il conto più salato: da gennaio il 30% in più della Germania, il 75% della Spagna Via libera in commissione a tre progetti di legge per consentire lo sconto nelle bollette energetiche dei pugliesi. Si tratta di due proposte che arrivano dal Consiglio (una a firma del pd Fabiano Ama ...Del resto, ad agosto, nei giorni dei massimi storici toccati in tutta Europa, i prezzi all’ingrosso dell’elettricità francese ... Tanto per iniziare lo stato tedesco pagherà la bolletta mensile del ...