Blink 182 | arriva la reunion | ' Stiamo per venire' Annunciato il nuovo singolo e una data italiana

(Di martedì 11 ottobre 2022)- 182 , laè completa e l'annuncio è nel loro tipico stile. Cioè, con un video esilarante e pieno di doppi sensi. Non poteva essere altrimenti per annunciare il ritorno in formazione di ...

Fedez incontra Mark Hoppus dei: 'Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto', la reunion: 'Stiamo per venire' 'Stiamo per venire. Il tour sta per ...Tom DeLonge, Travis Barker e Mark Hoppus tornano a suonare insieme, in studio e dal vivo. In Italia faranno tappa a ...Torna la formazione originale dei Blink-182. La band californiana ha annunciato un nuovo singolo e un nuovo tour mondiale che farà tappa anche in Italia. I Blink-182 tornano alla formazione originale, ...Blink-182, la reunion è completa e l'annuncio è nel loro tipico stile. Cioè, con un video esilarante e pieno di doppi sensi. Non poteva essere altrimenti per annunciare ...