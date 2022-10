Blade | le riprese del film Marvel slittano al 2023?

(Di martedì 11 ottobre 2022) La troupe deldedicato alla storia diè stata avvisata che la produzione è sospesa fino alla scelta di un nuovo regista. La produzione diè stata temporaneamente fermata e la preparazione in corso ad Atlanta riprenderà, a quanto pare, solo quando verrà trovato un nuovo regista. I membri della troupe sono stati avvisati che il lavoro potrebbe riprendere nei primi mesi del. IStudios avevano intenzione di iniziare lediall'inizio di novembre in vista di un debutto nelle sale americane previsto per il 3 novembre. Il regista Bassam Tariq ha però rinunciato al progetto con star Mahershala Ali a causa dei continui cambiamenti nelle tempistiche e i produttori stanno ora cercando la ...

