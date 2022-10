Black Panther | Wakanda Forever | il Dottor Destino sarà il villain principale del film?

(Di martedì 11 ottobre 2022) Con l'avvicinarsi diaumentano anche le speculazioni e, secondo i fan, c'è la possibilità di un gigantesco e tanto atteso esordio al suo interno. In base a quanto recentemente riportato da The Direct, parrebbe che inci sia la possibilità di ritrovare ilDoom (da noi conosciuto come). Parlando di permessi e concessioni cinematografiche, questo leggendariodella Marvel da sempre rappresenta un muro contro cui il progetto cinematografico continua a scontrarsi. Tutti conoscono la sua storia strettamente legata ai Fantastici 4, eppure fino ad ora non è apparso nell'MCU. Data la sua vicinanza con ...

In base a quanto recentemente riportato da The Direct, parrebbe che in: Wakanda Forever ci sia la possibilità di ritrovare il Dottor Doom (da noi conosciuto come Dottor Destino). Parlando di permessi e concessioni cinematografiche, questo leggendario ...Gli streamer si sono ispirati a videogiochi e franchise popolari, come Overwatch, Borderlands, Monster Hunter,e altri ancora. A vincere le categorie Armor e FX sono stati ...Con l'avvicinarsi di Black Panther: Wakanda Forever aumentano anche le speculazioni e, secondo i fan, c'è la possibilità di un gigantesco e tanto atteso esordio al suo interno. In base a quanto recent ...Ad un mese esatto all'uscita in sala di Black Panther: Wakanda Forever, la campagna promozionale è entrata nel suo momento più caldo.