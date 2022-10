Birol | ' Il problema dell' energia non sarà per quest' anno L' Europa soffrirà parecchio l' inverno successivo'

sottolinea peraltro la possibile concorrenza con la Cina: "L'anno prossimo potrebbe esserci una ripresa economica e Pechino potrebbe tornare a fare il pieno di gas, una domanda che farebbe ...... e ne seguirà un aumento dei prezzi che surriscalderà ulteriormente il già complessodei ... Fatih, sulle prospettive per il prossimo inverno.è convinto che in caso di temperature ...È la previsione del direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia Fatih Birol, che oggi parlerà ai ministri Ue.Secondo il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia grazie agli stoccaggi pieni i Paesi Ue supereranno i mesi freddi senza razionamenti, ...