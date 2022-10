Bir Peri Masali trama puntata 3 del 12 Ottobre 2022

(Di martedì 11 ottobre 2022) Alp ha trovato Zeynep nella sua nuova vita e l’ha messa alle strette. Riuscirà Zeynep a convincere Alp a non tradirla? Anche se lei lo convince, la persona che più spaventa Zeynep ha trovato la sua traccia: suo padre. Onur, invece, ha deciso di confrontarsi per la L'articolo proviene da MediaTurkey.

Osservatorio Balcani e Caucaso

Ethos " in originaleBakadr , letteralmente "È un'altra cosa" " serie turca prodotta da Netflix ... Il secondo è quello di(Defne Kayalar), psicologa appartenente a una famiglia ricca ed ...Ethos " in originaleBakadr , letteralmente "È un'altra cosa" " serie turca prodotta da Netflix ... Il secondo è quello di(Defne Kayalar), psicologa appartenente a una famiglia ricca ed ... Ethos: la Turchia si guarda allo specchio / Turchia / aree / Home Her daim daha fazlasini hak ettigini düsünen, lüks bir hayati düsleyen Zeynep’in hikayesi 'Bir Peri Masali' 12 Ekim Çarsamba günü 3. bölümüyle Fox ...Alp, Zeynep’i yeni hayatinda bulmus ve köseye sikistirmistir. Zeynep, onu ele vermemesi için Alp’i ikna edebilecek midir Onu ikna etse bile Zeynep’i en çok korkutan kisi onun izini bulmustur: Babasi.