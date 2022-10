Biden coccola Maduro E scoppia l’ira degli oppositori

(Di martedì 11 ottobre 2022) Caos ad Haiti dove la gente è furente contro eventuale intervento straniero e premier Migliaia di persone hanno manifestato ieri nella capitale haitiana contro la richiesta del primo ministro Ariel Henry di aiuto internazionale per far fronte alla grave crisi umanitaria, all’insicurezza e all’epidemia di colera che è riesplosa. Sabato il Segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto il dispiegamento di una forza armata internazionale per aiutare il Paese. Haiti è teatro di violente manifestazioni e saccheggi dall’annuncio di un aumento del prezzo del carburante da parte di Henry. Ieri la protesta è stata violentissima e la polizia ha risposto. Diverse persone sono state uccise. Ieri il Senato di Haiti ha chiesto ad Henry di “sospendere immediatamente l’esecuzione della risoluzione del 7 ottobre” sul dispiegamento di una forza armata straniera. L’inferno del Darien Gap, la ...

Nicola Porro

