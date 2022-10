Belen Rodriguez replica ai rumor su Antonino Spinalbese

(Di martedì 11 ottobre 2022) LadiQualche giorno faha pubblicato sui social un frase che in molti hanno ricondotto al suo ex compagno, ovvero. La loro storia è stata breve, ma dall’amore è nata la figlia Luna Marì, la quale ha appena un anno. Dentro la Casa del Grande Fratello Vip L'articolo proviene da Novella 2000.

Amici, Stefano De Martino non assicura il ritorno: nella nuova intervista, non mancano dichiarazioni suMentre impazza via social la richiesta dei fan di un suo ritorno ad Amici, in vista del serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Stefano De Martino torna a raccontarsi, senza ...È tornata al timone del programma di Davide Parentiche è salda anche alla conduzione di Tu si que vales. La bella argentina ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni , glissando però sulla ...Belen Rodriguez ha fatto una precisazione in merito a dei rumor su Antonino Spinalbese. Ecco che cos'ha detto.Belen, la confessione sui suoi figli: "Preparo la cena, lo faccio per loro, il vizio di Santiago è proprio questo" ...