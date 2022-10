Belen Rodriguez non è la madre di sua figlia? | L’ipotesi folle e sconvolgente

Di Fabiana Coppola - 11/10/2022 Una storia sconvolgente sta girando da un po' di tempo sui social, in particolare su TikTok. Una donna dice di essere la mamma biologica della figlia di. Si dice essere la vera madre di Luna Marì e di esse stata vittima di traffico di organi. Solo a leggerle certe cose verrebbe da ridere e basta se non fosse che questa storia è ...Daa Rocío Muñoz Morales a Marion Cotillard: ecco chi ha manifestato così il suo supporto Anche il mondo dello spettacolo esprime la sua solidarietà alle donne iraniane . Lo fa ...Una delle ultime storie postate da Belen Rodriguez ha generato molti commenti e sospetti. Uno sfogo molto diretto quello della conduttrice de Le Iene ...Belen Rodriguez manda a quel paese Antonino Spinalbese Le sue Instagram stories non convincono il popolo del web. In questi giorni stanno facendo parecchio discutere le Instagram Stories di Belen Rod ...