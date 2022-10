Bebe Vio nominata Cavaliera della Roma

Luca Pancalli, presidente del Cip, all'Allianz Cloud di Milano per l'evento WEmbrace Sport ideato dae dalla sua associazione art4sport ...Giulio Maria Papi, cestista della Nazionale maggiore paralimpica, all'Allianz Cloud di Milano per l'evento WEmbrace Sport ideato dae dalla ...Campioni olimpici e paralimpici, schiacciate a canestro e colpi di fioretto, la pallavolo e il calcio. All'Allianz Cloud di Milano è andata in scena la seconda edizione di WEmbrace Sport, l'evento spo ...Bebe Vio non si ferma mai, in pedana e fuori. L'azzurra paralitica della scherma per il secondo anno ha dato vita a un evento unico WEmbrace ...