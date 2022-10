Beautiful | un lutto dietro l’altro | fan sconvolti | la dolorosa rivelazione

Leggi su chenews

(Di martedì 11 ottobre 2022), la soap opera e uno dei suoi attori principali sono stati colpiti da due gravissimi lutti: ad averlo confessato è stato il protagonista stesso, in una lunga intervista. La soap opera va in onda da moltissimi anni e molti sono stati i protagonisti travolti da eventi sfortunati. In Italiaha iniziato ad andare in onda nel 1990 e ancora oggi riesce a fare ascolti sorprendenti, nonostante sia passato tanto tempo. foto WikipediaTra i vari attori che oggi prestano il volto ai personaggi della soap c’è Don Diamont, uno die più amati. Nella serie è Bill Spencer un uomo che, ha confessato l’attore, non è poi così distante da lui caratterialmente. Purtroppo Don ha rivelato di recente di aver passato un periodo davvero difficile della sua vita. È stato travolto dalla sofferenza per due lutti che hanno segnato profondamente ...