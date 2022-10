Beautiful | colpo di scena | un personaggio storico lascia il cast

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le nuove anticipazioni didall’America non smettono di sorprendere. In particolare nelle prossime puntate sono previsti molti colpi diassolutamente inaspettati. Per quanto riguarda Katie e Bill, genitori di Will, ci sarà una nuova pagina. L’uomo spera di tornare con la moglie, anche se ha detto a Brooke che il suo matrimonio ormai L'articolo proviene da CheSuccede.it.

La donna si prende un secondo per incassare il, poi sorride. Prima di lasciare villa Forrester, Sheila lancia ai presenti un inquietante avvertimento.../ Anticipazioni 6 ottobre: ...per Steffy trovarsela di fronte è stato davvero un duroda digerire, infatti, non ha perso occasione per schiaffeggiarla davanti a tutti. Le anticipazioni direlative alla puntata di ... Beautiful, spoiler Usa: Katie non torna con Bill, Sheila sorprende Deacon con una cena Le nuove anticipazioni di Beautiful dall'America non smettono di sorprendere. In particolare sono previsti molti colpi di scena.