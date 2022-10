Beautiful anticipazioni | Sheila giura vendetta | Steffy nel mirino Ora rischia grosso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 ottobre 2022) Pere Finn, tutti sognavano un grande giorno. E il loro matrimonio sembrava perfetto. C’erano tutti, la famiglia era di nuovo unita. Anche Thomas e Hope, erano presenti, dopo tutto quello che è successo in famiglia. Insomma un momento di grande serenità che però è stato rovinato da un fantasma. In realtà, una persona in carne e ossa, la persona che la famiglia Forrester odia di più:. Lediper le prossime puntate ci rivelano che questo è solo l’inizio, perchè adesso cheè tornata, non ha nessuna intenzione di andare via, anzi. Leper la puntata didi domani, 12 ottobre 2022, ci raccontano cheè tornata per restare e adesso che è stata umiliata davanti a suo figlio, ha ...