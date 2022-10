Beatrice Valli e Marco Fantini imitatori dei Ferragnez?

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloe Marco Fantini hanno condiviso sui social alcune immagini della loro nuova casa, ancora in costruzione. Stando a quanto notato dai fan, pare proprio che i due influencer ed ex volti di ...Leggi anche >e Marco Fantini, le immagini della nuova (ed enorme) casa con piscina: 'Hanno copiato i Ferragnez' Il commento Anche stavolta Vittorio Feltri parla senza freni, com'è ...La coppia ha postato gli scatti dal cantiere del nuovo appartamento a Milano e i follower sono partiti all'attacco, accusandoli di copiare Chiara Ferragni e Fedez ...Beatrice Valli e Marco Fantini pubblicano le foto della nuova casa in costruzione ma i fan notano una strana somiglianza.