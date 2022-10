Basket | EuroCup 2022 | netto ko per Brescia in trasferta contro lo Joventut Badalona

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Debutto amaro per la Germaninell’-2023. I lombardi escono sconfitti dallaibericaloper 80-63, nonostante un buon primo tempo in cui la Germani ha tenuto testa ai padroni di casa che però sono usciti alla distanza nella ripresa (toccando anche il +19 come massimo vantaggio). La squadra di coach Magro tornerà in campo per la competizione continentale mercoledì prossimo in casagli ucraini del Promethey. Aini non sono bastati i 13 punti equamente divisi tra Amedeo Della Valle e John Petrucelli, insieme agli 11 di Troy Caupain. Per i padroni di casa ben 18 punti di Henry Ellenson, mentre Pau Ribas sfiora la doppia doppia con 10 punti ed 8 assist al pari di Ante Tomic ...